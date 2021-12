Jethro Tull, è uscita "Sad City Sisters"

Circa un mese fa i Jethro Tull pubblicarono "Shoshana Sleeping", il primo singolo del loro nuovo album – il primo della formazione britannica capitanata da Ian Anderson dopo oltre 18 anni, "The Jethro Tull Christmas Album" risale al settembre 2003 - "The Zealot Gene" che uscirà il prossimo 28 gennaio. Ora i Jethro Tull pubblicano anche "Sad City Sisters", il secondo singolo tratto dal nuovo disco, accompagnato da un video diretto dal regista iraniano Sam Chegini.

Il frontman del gruppo Ian Anderson ha così raccontato la nuova canzone: "”Sad City Sisters” ci regala ricordi di un sabato sera a Cardiff, in Galles, quando stavo tornando a casa dal nostro concerto nella St David’s Hall, qualche anno fa. Avrebbe potuto benissimo essere qualsiasi città del Regno Unito, suppongo, o anche una città qualsiasi del mondo occidentale. Che cos'è che possiede i nostri giovani più deboli e vulnerabili da farli scivolare così facilmente in quella tragica perdita di dignità e finire per farli vagare ubriachi in una strada bagnata e ventosa a mezzanotte?”.