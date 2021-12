Neil Young non ha intenzione di tornare ad esibirsi in concerto

A dispetto dei suoi 76 anni Neil Young è sempre particolarmente attivo in studio di registrazione lavorando a materiale d'archivio oppure a nuovi album, come “Barn” che verrà pubblicato questo venerdì. Il musicista canadese ha però bloccato a tempo indeterminato gli spettacoli dal vivo a causa della situazione sanitaria che purtroppo non fornisce ancora le sicurezze che servirebbero per godere dei concerti senza rischiare il contagio.



Neil Young lo ha spiegato chiaramente parlando con il magazine statunitense Rolling Stone: "Non voglio mettere in pericolo la gente.

Non voglio che la gente mi veda in giro e pensi che io penso che sia tutto a posto. Io non credo che sia tutto a posto".



Consultando la bibbia degli spettacoli dal vivo, il sito setlist.fm, si può vedere come il suo ultimo vero e proprio concerto risale al settembre 2019, quando la pandemia ancora non era scoppiata. Young in un primo tempo aveva in animo di tornare ad esibirsi sul palco in aprile in occasione del Farm Aid, ma poi ha desistito dal proposito e ha annullato l'impegno. Riguardo questa decisione ha tenuto a spiegare: "Era troppo presto. Ai miei amici del Farm Aid ho detto, 'Non posso farlo. Mi dà una sensazione di malessere.'"



Ha inoltre aggiunto: "Prima di tutto, faccio pagare una fortuna per suonare. Comunque sia, anche i biglietti più economici sono assurdi. Quindi, la gente viene a questa cosa che vuole davvero vedere perché ha pagato un sacco di soldi e l'ha attesa per molto tempo. Ci vanno tutti, e se qualcosa va storto?".



Volgendo lo sguardo al futuro, e al momento in cui tornerà nuovamente a calcare i palcoscenici, Neil Young pone come condizione prima che la pandemia sia finalmente sconfitta. "Dobbiamo sederci e lasciare che le cose si sistemino per un po', lasciare che le cose si calmino e poi si può parlare di tornare. Spero, toccando ferro, che quando tornerò a suonare tutto sia sicuro, ma le cose devono essere sotto controllo e andare in una direzione per un po' prima di tornare a suonare."