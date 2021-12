Napster: via dalla borsa in GB, pianifica lo sbarco sui listini USA

Con una comunicazione formale pubblicata dal London Stock Exhange, Napster ha ufficializzato l’intenzione di procedere al delisting dalla borsa Britannica. L’obiettivo di MelodyVR – la startup dedicata alla realtà virtuale che aveva acquistato lo storico servizio per fonderlo al proprio interno – è quello di procedere creando prima un’unità separata in una nuova società per ora non quotata, per poi tornare in borsa ma non più sul suolo britannico bensì negli Stati Uniti.