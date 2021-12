Maneskin, "I wanna be your slave" tra le 50 migliori canzoni del 2021 per l'NME

Stavolta il riconoscimento l'hanno conquistato non con la cover di "Beggin'" dei Four Seasons di quattro anni fa che è diventata una hit su TikTok dopo il boom all'Eurovision Song Contest, ma con un pezzo originale loro. Il New Musical Express, storica rivista settimanale britannica, ha inserito "I wanna be your slave" dei Maneskin tra le 50 migliori canzoni del 2021. L'elenco è stato pubblicato oggi. La band romana capitanata da Damiano David, che giovedì sera si esibirà dal vivo all'ultima puntata di "X Factor", al Forum di Assago, tornando sul palco che la lanciò nel 2017, occupa con il singolo estratto dall'album "Teatro d'ira - Vol. 1" - poi reinciso anche in duetto con Iggy Pop - la 37esima posizione della classifica.

"I wanna be your slave" dei Maneskin ha ottenuto un piazzamento migliore di - tra gli altri - pezzi come "Fleabag" di Yungblud, "Saturday" dei Twenty One Pilots, "Higher power" dei Coldplay.

Al primo posto della classifica c'è Olivia Rodrigo con "Good 4 U". Medaglia d'argento per "I do this all the time" di Self Esteem. Sul gradino più basso del podio "Chaise longue" delle Wet Leg.