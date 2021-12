Midia rivede (al rialzo) la quota di mercato delle etichette indipendenti

MIDiA Research, una delle società di riferimento per le indagini di mercato in ambito discografico, ha effettuato una nuova ricerca riguardante le quote di mercato delle etichette indipendenti: secondo l’agenzia britannica il recente “sondaggio globale” condotto “su larga scala nel mercato indipendente, che raccoglie ogni anno miliardi di dollari in ricavi”, la porzione di mercato occupata dalle indies - circa un terzo del totale, con i due terzi rimanenti appannaggio dalle major - sarebbe da considerare del 9% più vasta di quanto non stimato fino a ora.