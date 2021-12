BandLab Technologies diventa Caldecott Music Group

BandLab Technologies, la società con quartier generale a Singapore che controlla - tra le altre - l'app BandLab, Vista Musical Instruments, ReverbNation e NME Networks, ha annunciato di essersi ribattezzata Caldecott Music Group: il gruppo manterrà indipendenti le sue tre principali divisioni - quella legata allo sviluppo di tecnologie per artisti, facente capo a BandLab; quella editoriale, rappresentata da NME Networks, e quella dedicata a produzione e vendita al dettaglio, che include i marchi MONO, Harmony, Heritage Guitars e Teisco - combinando “decenni di know-how della catena di approvvigionamento globale ed esperienza nell'industria musicale alla progettazione e marketing del prodotto all'e-commerce e alla distribuzione” al fine di “supportare in modo più efficace la crescita dell’azienda e aumentarne il valore per i propri dipendenti, partner, brand e parti interessate”.