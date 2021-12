Per la Corte di Cassazione ‘Amici’ di Maria De Filippi non è un plagio

Per la prima sezione civile della Corte di Cassazione presieduta dal giudice Francesco Genovese “Amici”, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, non è un plagio: a riferirlo è l’agenzia ANSA, specificando come la Suprema Corte abbia accolto la tesi difensiva dell’avvocato Giorgio Assumma - esperto di diritto d'autore e in passato presidente di SIAE - confermando così le passate pronunce del Tribunale di Roma e della Corte d’Appello.