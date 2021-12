Covid e concerti, l’appello di Claudio Trotta al MiC: ‘Si mantengano gli eventi di capodanno’

La recrudescenza nella diffusione dei contagi e le relative misure di contenimento messe in atto dalle amministrazioni locali, unite all’incertezza relativa alla colorazione che verrà assegnata alle regioni per le prossime festività di fine anno - oltre a Friuli Venezia Giulia e provincia autonoma di Bolzano, si parla di un Natale “in giallo” anche per Lombardia, Lazio, Veneto e Calabria - stanno causando una raffica di annullamenti legata agli eventi in programma nelle città italiane per le prossime festività. Claudio Trotta, storico promoter milanese patron dell’agenzia Barley Arts, ha scritto una lettera aperta - co-firmata dal coordinatore di Audiocoop e MEI Giordano Sangiorgi - indirizzata a Ministero della Cultura, Conferenza Stato - Regioni e ANCI per scongiurare le cancellazioni dei concerti in programma nelle piazze italiane nel corso delle prossime settimane.