Killers, un concerto in Italia a giugno

L’ottovolante emotivo al quale sono stati sottoposti i fan della band di Brandon Flowers negli ultimi mesi si arricchisce di un nuovo capitolo, per fortuna del tutto positivo: dopo aver definitivamente cancellato la data originariamente programmata a Milano per il 12 luglio del 2020, poi rinviata a causa dell’emergenza sanitaria da SarS-Cov-2, i Killers hanno confermato come proprio unico passaggio nel nostro Paese per il 2022 un concerto all’Ippodromo Snai di San Siro, a Milano, per il prossimo 21 giugno. I biglietti per l’evento, che si terrà nell’ambito della prossima edizione del Milano Summer Festival, saranno disponibili sulla piattaforma TicketOne e presso tutti gli altri circuiti autorizzati a partire dalle 11 del prossimo 16 dicembre.



La formazione fondata a Las Vegas nel 2001 ha pubblicato lo scorso 13 agosto il proprio settimo album di inediti in studio, “Pressure Machine”, ideale seguito di “Imploding the Mirage”, spedito sui mercati esattamente un anno prima. Il disco, come spiegato dallo stesso Flowers, è incentrato sulla vita nella profonda provincia americana, sperimentata dall’artista nelle prima fasi della sua vita, passate a Nephi, piccolo agglomerato a un’ora di macchina dal Salt Lake City, nello Utah: “Se non fosse stato per i progressi nell'industria automobilistica, Nephi negli anni '90 avrebbe potuto essere ancora negli anni '50”, aveva spiegato lo stesso frontman , “Ho scoperto questo dolore che non avevo mai affrontato. Molti ricordi degli anni che ho trascorso lì sono teneri. Ma quelli legati alla paura o alla grande tristezza erano carichi di emozioni, che riesco a comprendere meglio ora rispetto a quando il gruppo è stato fondato: spero di essere stato in grado di rendere giustizia a queste storie e alle vite di questa piccola città in cui sono cresciuto”.