Web e diritti, in Arizona si indaga su una mega truffa a YouTube da 20 milioni di dollari

Il tribunale di Phoenix, in Arizona, ha rinviato a giudizio due uomini - José Teran di Scottsdale, sempre in Arizona, e Webster Batista di Doral, in Florida - con le accuse di truffa telematica aggravata, associazione a delinquere e riciclaggio per un presunto - e, se verificato, colossale - raggiro ai danni dei titolari dei diritti su un catalogo di oltre 50mila brani di musica latina.