USA, aumentano i compensi per gli streaming non interattivi

Il Copyright Royalty Board americano ha innalzato i compensi per gli streaming non interattivi, quelli - cioè - non generati da servizi on demand come Spotify o Apple Music ma registrati su piattaforme di podcasting o sui canali radiofonici digitali di piattaforme come iHeartRadio o Pandora. Nello specifico, le tariffe sono state innalzate da 0,26 a 0,28 centesimi di dollaro a passaggio per gli stream totalizzati su servizi a pagamento e da 0,21 a 0,22 centesimi di dollaro per quelli fatti registrare su servizi gratuiti.