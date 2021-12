P. Diddy pronto a riacquistare la sua griffe “Sean John”

Sean ‘Diddy’ Combs si accingerebbe a riacquistare il marchio di moda “Sean John” da lui creato nel 1998 e poi venduto nel 2016 a Global Brands Group per ben $70 milioni. L’opportunità, come riferito da Bloomberg, nasce dalla conclamata crisi finanziaria della stessa Global Brands Group, praticamente prossima alla bancarotta e incline ad accettare anche offerte al ribasso per quello che ha definito il suo “gioiello della corona”.