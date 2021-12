Avete già ascoltato il nuovo singolo di Slash e Myles Kennedy?

Per ascoltare tutto l'album bisognerà aspettare ancora un paio di mesi: "4", questo il titolo del nuovo disco inciso dallo storico chitarrista dei Guns N' Roses con il frontman degli Alter Bridge e con i Conspirators, arriverà nei negozi il prossimo 11 febbraio. Ma Slash e Myles Kennedy, per stemperare l'attesa dei fan, hanno deciso di pubblicare già un altro singolo, dopo "The river is rising". È "Fill my World": una ballata mid-tempo che rappresenta l'altra anima del disco, più melodica, rispetto a quella rock del precedente singolo. Potete ascoltare il brano proprio qui sotto:

"4" è il quarto album inciso da Slash insieme a Myles Kennedy e ai Conspirators. Arriva a distanza di quattro anni dal precedente, "Living the dream". Uscirà per Gibson Records, etichetta di proprietà dello storico marchio di chitarre.