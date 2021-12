Vasco: "Per i miei 70 usciranno libri che non ho autorizzato". E mostra il dito medio

Polemico e ironico al tempo stesso, Vasco Rossi ha pubblicato un post sui suoi canali social ufficiali per mettere in guardia i fan sulle tante uscite editoriali previste per i suoi 70 anni, che il rocker di Zocca festeggerà il prossimo 7 febbraio. "Siamo solo a inizio dicembre e c'è chi ha già fatto l'albero. Già pronto 'il prodottino' in vendita per il mio compleanno", ha esordito Rossi nel post. E ancora: "Oggi ci sono molti più scrittori che lettori. Non sto ad elencarvi quanti libri usciranno sui miei settant'anni, che non ho ancora compiuto... e che non ho autorizzato".

Nella foto che accompagna il post condiviso sui social, Vasco mostra il dito medio:

Vasco Rossi è appena tornato sulle scene discografiche con il suo nuovo album "Siamo qui", a sette anni dal precedente "Sono innocente".

Non è dato sapere, al momento, come il rocker intenda festeggiare i suoi 70 anni. Il 2022 segnerà il suo ritorno sui palchi, dopo lo stop causato dalla pandemia: Vasco si esibirà sui palchi dei principali festival italiani, con tappa speciale al Circo Massimo di Roma l'11 e 12 giugno.