Greg Lake, un signore della musica progressive

La prima pubblicazione di Greg Lake, musicista britannico scomparso cinque anni fa, il 7 dicembre 2016 all'età di 69 anni (era nato a Poole (Inghilterra) il 10 novembre 1947), risale al 1967 ed è un singolo pubblicato con una delle band nelle quali militò prima di entrare a far parte dei King Crimson e prima di fondare gli Emerson, Lake & Palmer. Si tratta dei Shame, insieme ai quali Greg Lake incise il 45 giri "Don't go away little girl/Dreams don't bother me".

Un anno dopo, nel 1968, Greg Lake cambia band e comincia a suonare con gli Shy Limbs: la band, nello stesso anno, pubblica il 45 giri "Reputation/Love". Lake prese parte alle registrazioni del solo lato b, "Love".

Il 1969 è l'anno del debutto con i King Crimson: Robert Fripp e compagni lo invitano in studio di registrazione per cantare e suonare il basso nell'album "In the court of the Crimson King". Del disco fanno parte - tra gli altri - pezzi come "21st Century schizoid man", "I talk to the wind" e "Epitaph".

L'anno dopo, nel 1970, Greg Lake torna a suonare con i King Crimson prendendo parte alle lavorazioni di "In the wake of Poseidon", nel quale è contenuta la traccia omonima. Lake canta in tutti i brani del disco, con la sola eccezione di "Cadence and cascade".

1970: esce l'album d'esordio del trio Emerson, Lake & Palmer, dal titolo eponimo. Vanno ricordati almeno tre pezzi: "Take a pebble", "Knife-edge" e "Lucky man".

Un anno più tardi, è la volta del secondo disco degli Emerson, Lake & Palmer: "Tarkus". Il lato A del 33 giri è occupato dal lunghissimo brano omonimo, suddiviso in più parti: "Eruption" (Emerson), "Stones of years (Emerson, Lake), "Iconoclast" (Emerson), "Mass" (Emerson, Lake), "Manticore" (Emerson), "Battlefield" (Lake) e "Aquatarkus" (Emerson).

Il terzo album del trio, "Trilogy", arriva nel 1972: sette delle nove composizioni contenute all'interno del disco portano la firma di Greg Lake. Tra queste anche "From the beginning".

Nel 1979 gli Emerson, Lake & Palmer chiudono in bellezza con l'album dal vivo "In concert", registrato nell'agosto del 1977 all'Olympic Stadium di Montreal, in Canada. Una vera chicca del disco è la rivisitazione prog-rock di "Pictures at an exhibition", i noti "Quadri da un'esposizione" del compositore russo Modest Mussorgsky.

Nel 1981 esce il primo - eponimo - album solista di Greg Lake: il primo singolo estratto dal disco è "Love you too much", scritta insieme a Bob Dylan e Helena Springs.

L'album solista successivo, "Manoeuvres", esce nel 1983 ed è realizzato in collaborazione con l'ex membro dei Thin Lizzy, Gary Moore (che suona la chitarra). Ricordiamo la traccia omonima:

Chiudiamo con "Live from Manticore Hall", l'album dal vivo uscito nel 2014 come celebrazione del tour mondiale che ha visto Greg Lake tornare a suonare insieme a Keith Emerson.