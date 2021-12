Premio Tenco 2021, questa sera su Rai 2 lo speciale

Andrà in onda nella seconda serata di oggi, lunedì 6 dicembre, su Rai 2, lo speciale televisivo dedicato alla passata edizione del Premio Tengo: il racconto per immagini della manifestazione, quest’anno intitolata “Una canzone senza aggettivi”, sarà dedicato a Paolo Pietrangeli, scomparso lo scorso 22 novembre, sarà presentato dal giornalista, critico musicale e speaker radiofonico Massimo Cotto, e vedrà la partecipazione in veste di ospiti dei protagonisti della passata edizione del premio, tra i quali Enrico Ruggeri, Fiorella Mannoia, Stefano Bollani, Morgan, Samuele Bersani, Mogol, Lucio Corsi e Claudio Bisio.

Gli otto Premi Tenco 2021 sono stati assegnati a Fiorella Mannoia, Mogol (per le opere realizzate con Lucio Battisti), Enrico Ruggeri, Stefano Bollani, Vittorio De Scalzi e Paolo Pietrangeli (non presente al Teatro Ariston, appunto, per motivi di salute): il premio Tenco Internazionale è andato a Marisa Monte, mentre quello come operatore culturale al direttore e fondatore del festival di musica Barnasants Pere Camps.

Le Targhe Tenco sono state assegnate a Samuele Bersani (miglior album assoluto), I Fratelli Mancuso (miglior album in dialetto), Peppe Voltarelli (miglior album interprete) e Carlo Mercadante come produttore del miglior album a progetto, “Ad esempio a noi piace Rino”: Madame, vincitrice della targhe nelle categorie “Miglior opera prima” e “Miglior canzone”, non prese parte alle giornate per motivi di salute.

Lo speciale relativo all’edizione 2021 del Premio Tenco - della durata di un’ora - è stato scritto da Massimo Bonelli e Arturo Minozzi, per la produzione esecutiva di Occhio per Occhio Entertainment e Gruppo Eventi, la direzione artistica di Sergio Staino, Stefano Senardi e Sergio Sacchi, la regia di Nello Pepe e la direzione della fotografia di Massimiliano Fusco e Roberto Lucarelli.