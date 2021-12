Due giorni a Natale: "Merry Christmas - I don’t want to fight tonight" (Ramones)

Ecco, questo brano dicesi «perfetto per un Natale rock». Chitarre a manetta, ritmica pesante, due minuti di adrenalina. Per dire… buon Natale.

Ma attenzione. I Ramones scrivono questa canzone anche con intenti un poco dissacratori, invero. Giacché lo sfondo del loro augurio è sì un «non voglio litigare, stasera» che evoca slanci pacifisti, ma al contempo allude pure, più banalmente, a un amore.

Un amore probabilmente stanco, disilluso, in crisi. Che però non si ritiene carino chiudere… proprio a Natale.

Il centro del brano, il refrain ripetuto più volte, è infatti questo:



"Io amo te, tu ami me,

ti ho amato fin dall’inizio,

Natale non è il momento

per spezzare i cuori altrui"







Non è certo una poesia, insomma, ma una piccola-grande riflessione rock molto sarcastica, quello sì. Cui si aggiunge la sottolineatura, sempre nel rock, di cosa sia il Natale. Visto ancora in modo ironico, ma pur sempre in fondo ricercato. Evocato nelle sue componenti – anche esteriori – come un qualcosa di inevitabile, probabilmente, ma fors’anche di irrinunciabile.

Non siamo qui lontani dallo spirito «veramente» natalizio più di quanto non avvenga in brani tipo "Jingle bells", che parlano di avventure galanti e corse sulla slitta ma non certo della Natività e del significato profondo del 25 dicembre. È un punto di vista, quello dei Ramones, molto «laico» e semplificato, ma non per questo ci pareva corretto tralasciarlo.

Anche perché buon rock, in fondo, aiuta sempre.

Almeno a sorridere di certa melassa festaiola…

Questo brano è tratto dal libro "Le musiche del Natale" di Andrea Pedrinelli, per gentile concessione dell'autore e dell'editore Ancora.