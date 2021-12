Tre giorni a Natale: "Thank God it's Christmas" (Queen)

Non di rado, negli ampi repertori delle stelle del rock i brani sul Natale sono seminascosti. Ma non per questo risultano poi meno intriganti di altri episodi ben più noti della loro attività. È il caso, tutto sommato, anche di questa ballata rock-romantica dei Queen, uscita su singolo nel 1984 senza stravendere, certo, ma senza nemmeno fare flop (nel Regno Unito arrivò nei primi venticinque posti dell’hit parade).

Il brano ha il piglio di una carezza: destinata al proprio amore, ai propri amici, alle persone più care.

Per indicare loro che, «grazie a Dio», arriva il Natale. Ad alleviare fra parentesi di serenità e slanci di speranza ogni difficoltà del vivere.

"Amico mio, è stato un anno lungo e difficile, ma adesso è Natale"

Sicuramente una canzone che colpisce a livello emozionale, ma stupisce chi conosce la band più per un repertorio aggressivo a tratti provocatorio. Però il Natale, evidentemente, è un’altra faccenda: capace di far rischiare la retorica persino ai rockettari.

Natale è una notte speciale, «This special night»; Natale per fortuna c’è, almeno una volta l’anno, «Thank God it’s Christmas / for one night»; Natale, perché no?, dovrebbe esserci sempre. Già, perché anche i Queen arrivano alle conclusioni del pop, sino a cantare «Let it be Christmas every day», che sia Natale ogni giorno, e a chiudere il pezzo – addirittura!!! – con un augurio esplicito, «A very merry Christmas to you all». Questo sì, retorico…

E forse sarà per questo che spesso molti degli stessi fan dei Queen hanno scoperto questo brano solo nelle antologie pubblicate nel tempo dalla band. Però, dentro un Natale in musica, ci sta bene anche un episodio rock così. Del resto dice delle cose che tutti, almeno a Natale, vorremmo sentirci dire.

Questo brano è tratto dal libro "Le musiche del Natale" di Andrea Pedrinelli, per gentile concessione dell'autore e dell'editore Ancora.