Classifiche, tutte le novità della settimana del 3 dicembre: Fedez primo tra i dischi, Marracash resiste tra i singoli

È "Disumano" di Fedez il disco più venduto in Italia nella settimana compresa tra il 26 novembre e il 2 dicembre, secondo le rilevazioni di FIMI/Gfk. L'ultimo album del rapper milanese conquista la vetta della classifica relativa ai dishci più venduti e anche quella dei vinili. Tra i singoli resiste invece Marracash, al primo e secondo posto rispettivamente con "Love" e "Crazy love". Un solo brano in top ten per Fedez, terzo con "Sapore", in duetto con Tedua.