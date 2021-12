Roger Waters ha voluto appoggiare la battaglia dei cittadini e comitati civici che a Cariati, in provincia di Cosenza, chiedono da tempo la riapertura dell’ospedale “Vittorio Cosentino”. Nell’estratto dell’intervista, pubblicata dall'associazione "Le Lampare Bassojoniocosentino" e contenuta nel documentario realizzato per Studio Zabalik da Federico Greco e Mirko Melchiorre con la partecipazione di Emergency, il fondatore dei Pink Floyd sostiene la lotta delle associazioni: “Questa vicenda mi fa venire in mente di prendere la macchina, andare a Cariati e stappare una bottiglia di vino con loro e aiutarli - ha aggiunto - perché hanno bisogno di aiuto e stanno facendo una cosa sacrosanta”. Qui sotto l'appello (in italiano):