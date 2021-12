Le classifiche di fine anno di Apple Music: il brano più ascoltato è di Sangiovanni

Apple Music svela le canzoni più importanti dell’anno con le sue classifiche annuali Top 100. Per la prima volta, Apple Music rivela la Top 100 2021: Fitness evidenziando le canzoni più riprodotte durante gli allenamenti su Apple Music e Fitness+ oltre alla sua Top brani del 2021 più riprodotti, Top 100 2021: Shazam, Top 100 2021: testi più letti. Le classifiche globali mettono in risalto e festeggiano un altro anno musicale, e insieme regalano una prospettiva sulla musica più ascoltata a livello internazionale. Leggi qui sotto le Top chart di Apple Music per il 2021: