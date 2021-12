Motta ha annunciato il nuovo tour previsto nel 2022

Dopo una lunga estate di concerti, Motta torna in tour nel 2022 nei principali club d’Italia. Il nuovo tour partirà a marzo, con il set in full band, per presentare dal vivo il suo ultimo lavoro discografico “Semplice”, pubblicato il 30 aprile, oltre ai classici dei dischi precedenti. “A marzo ritorneremo a suonare nei posti che ho sempre vissuto come casa mia. “ racconta Motta “Ho voglia di fare casino, voglia di stare vicini e di portare in giro quelle che per me non sono solo canzoni, ma gran parte della mia vita. Saranno i locali dove non torno da un po', e abbiamo deciso di tornarci anche perché è la cosa che più mi è mancata in questi mesi. Arriveremo più o meno ovunque.”

Il tour è organizzato da Locusta Booking, di seguito il calendario delle date ad oggi confermate:

02 marzo Milano – Alcatraz

03 marzo Pistoia – H2NO

04 marzo Roncade (TV) – New Age

05 marzo Torino – OGR

12 marzo Livorno – The Cage

19 marzo Perugia – Urban

25 marzo Taranto – Spazioporto

31 marzo Bologna – Locomotiv

01 aprile Brescia – Latteria Molloy

02 aprile Pordenone – Capitol

17 aprile Cesena – Vidia

29 aprile Firenze – Viper Theatre

30 aprile Bergamo – Piazza Alpini

Insieme a Motta (voce, chitarra acustica e percussioni), saliranno sul palco Cesare Petulicchio (batteria), Giorgio Maria Condemi (chitarre), Carmine Iuvone (violoncello), Matteo Scannicchio (tastiere/elettronica) e Francesco Chimenti ( basso/violoncello). I biglietti per i concerti sono disponibili in prevendita su www.mottasonoio.com