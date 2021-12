NFT, per Royal un round di finanziamento da 55 milioni

Royal, la società specializzata nella vendita di quote di diritti d’autore come NFT fondata da Justin Blau, Dj e produttore meglio conosciuto come 3LAU, ha raccolto 55 milioni di dollari per mezzo di un round di finanziamento alla quale hanno preso parte la società di venture capital Andreessen Horowitz - capo-cordata dell’operazione - e artisti come Chainsmokers, Nas, Kygo e Disclosure.