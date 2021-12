I Tears for Fears ora suonano come Bob Dylan. È ispirato un po' al Bardo di Duluth e un po' a Johnny Cash, il nuovo singolo del duo composto da Roland Orzabal e Curt Smith, che anticipa l'album di inediti - il primo in ben diciassette anni - previsto per il prossimo febbraio. Il brano, che è accompagnato dal relativo videoclip, si intitola "No small thing" e a proposito del suono e delle ispirazioni Roland Orzabal ha spiegato:

All’inizio del 2020, Curt ed io ci siamo trovati con a disposizione solo un paio di chitarre acustiche, per la prima volta da decenni. Avevamo bisogno di confrontarci, di unire le nostre menti. Di metterci alla lavagna in cerca di spessore, di cuore e anima con cui portare a termine il nuovo album. Curt ha abbozzato questo semplice riff di chitarra, un po’ alla Bob Dylan, o Johnny Cash, e siamo partiti. Il risultato era esattamente l’opposto di quanto ci eravamo prefissi per anni, in cerca di un singolo nuovo, inedito, sfuggente. Ci siamo improvvisamente sentiti – come dire – più leggeri, liberi, non più soggetti alle pressioni del mercato, del successo… Stavamo tratteggiando qualcosa che ci riportava alla nostra infanzia.

"The tipping poing", questo il titolo del nuovo album dei Tears for Fears, uscirà il prossimo 25 febbraio.