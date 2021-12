TikTok, allargate le opportunità di monetizzazione per i creator

Come per tutte le altre piattaforme, anche per TikTok potenziare le opportunità di monetizzazione per i creator è una priorità: il social network controllato dal gigante tecnologico cinese Bytedance ha fatto sapere di aver esteso a tutti i propri iscritto le opportunità di monetizzazione fino a poco fa riservate agli aderenti al programma Creator Next. Più precisamente, il programma, avviato in prima istanza in fase sperimentale, adesso sarà aperto a quanti abbiano almeno 1000 follower, abbiano fatto registrare un minimo di 1000 visualizzazioni sui propri video nell’ultimo mese e abbiano postato almeno 3 video negli ultimi 30 giorni. Soddisfando questi requisiti sarà possibile ricevere mance ed altre forme di sostegno - come, ad esempio, i Live Gifts, “diamanti virtuali” che i live streamer possono convertire in denaro - dai frequentatori del social.