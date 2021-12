Marilyn Manson: ritirata in seguito alle polemiche la candidatura ai Grammy

Gli organizzatori dei Grammy Awards hanno ufficialmente ritirato la candidatura di Marilyn Manson, dopo le polemiche scoppiate negli Usa in seguito alla diffusione della notizia della possibile vittoria del rocker - finito al centro di una tempesta mediatica negli scorsi mesi per le accuse di molestie sessuali mosse nei suoi confronti da diverse donne, a partire dall'attrice Evan Rachel Wood - della statuetta per la Miglior canzone rap, con "Jail, pt. 2", la collaborazione con Kanye West.

Marilyn Manson, vero nome Brian Hugh Warner, era in lizza per il premio Best Rap Song. Il nome della rockstar non figura più tra i candidati: al posto di "Jail, pt. 2", di cui Marilyn Manson era co-autore, risulta ora candidata "Jail", incisa da Kanye West in collaborazione con Jay-Z.

Negli scorsi giorni gli organizzatori avevano provato a giustificare così la candidatura di Marilyn Manson: "Non pensiamo al passato delle persone". Evidentemente le polemiche devono avergli fatto cambiare idea.