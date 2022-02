Canzoni da leggere: Banco del Mutuo Soccorso, "Non mi rompete"

Non mi rompete

Testo e musica di Francesco Di Giacomo, Vittorio Nocenzi, Marva Jan Marrow

Incisa dal Banco del Mutuo Soccorso nell’album "Io sono nato libero", 1973

Non fatevi trarre in inganno dal titolo della canzone. Il titolo è provocazione, certo, ma il testo somiglia più a poesia: poesia forse necessaria, specie oggi che troppo spesso ci dimentichiamo di prenderci una pausa dal mondo, dalle sue meschinità, dal suo assordante frastuono di nulla. E senza prendersi tempo per noi stessi, per il sogno, per il bambino che ancora si nasconde in noi, si muore dentro. Perciò allora è giusto pure arrabbiarsi, persino gridare 'Non mi rompete'; per poi però cantare…

“Non mi svegliate, ve ne prego. Lasciate che io dorma questo sonno: sia tranquillo da bambino, sia che puzzi del russare da ubriaco. Perché volete disturbarmi, se forse sto sognando un viaggio alato?!? Sopra un carro senza ruote, trascinato dai cavalli del maestrale… …Nel maestrale, in volo!

Non mi svegliate, ve ne prego: lasciate che io dorma questo sonno… C’è ancora tempo per il giorno, quando gli occhi s’imbevono di pianto… I miei occhi… Di pianto…”

Sì, forse dovremmo gridarlo tutti il titolo di questa canzone, poi cantare in coro il testo di questo brano: scritto dall’indimenticato Francesco Di Giacomo e messo su disco, magnificamente, dal Banco del Mutuo Soccorso.

Banco del Mutuo Soccorso

Probabilmente il più importante e il più musicalmente profondo, dei gruppi prog italiani nasce a Roma nel ‘68: la formazione è composta da Vittorio Nocenzi (tastiere), Gianni Nocenzi (pianoforte), Renato D’Angelo (basso), Pierluigi Calderoni (batteria), Marcello Todaro (chitarra), Francesco Di Giacomo (voce). Sono il registro tenorile di Di Giacomo, una delle migliori voci della nostra storia musicale, e la cultura compositiva di Vittorio Nocenzi, a dare la cifra al progressive del Banco: caratterizzato da suite pluripartite ad ampio respiro, fusione musicale fra rock, Mediterraneo e tradizioni barocca o lirica, canto al limite dello sperimentalismo, testi di spessore anche impegnato oltre che poetico-visionario.

I primi album del Banco, dove quasi subito Rodolfo Maltese rileva Todaro, fanno centro: Greg Lake li vuole far incidere in Inghilterra.

Indi il gruppo osa dischi strumentali con orchestra, ampliando lo spettro della musica a jazz e world sino a chiudere la fase più fertile col live "Capolinea" del ’79. Negli ’80 il Banco si sperimenta nella canzone, ottenendo anche risultati e successi, ma non è quello il loro ambito espressivo: così nei ’90 ritornano al prog, però più fra rivisitazioni e live che non con inediti. La voglia di tornare a scrivere nel nuovo millennio è frustrata dalla morte di Di Giacomo nel ’14, però Vittorio Nocenzi, con formazione rinnovata, sceglie di proseguire la storia del gruppo tornando a dischi inediti con l’eccellente "Transiberiana" del ’19.



Questa scheda è tratta, per gentile concessione dell'autore e delle Edizioni della Goccia, dal libro "Canzoni da leggere" di Andrea Pedrinelli, che tratta ben 155 canzoni e i rispettivi interpreti.