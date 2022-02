Canzoni da leggere: Cesare Cremonini, "Nessuno vuole essere Robin"

Nessuno vuole essere Robin

Testo e musica di Cesare Cremonini

Incisa dall’autore nell’album "Possibili scenari", 2017

A volte, una canzone può servire a chiarirci riflessioni necessarie.

Specie oggi che viviamo nell’inquietudine, che tutti vorremmo essere Batman e non il suo compare “minore” Robin, che miriamo tutti a vite e amori senza smagliature. Ma la realtà dice altro, ed è qui che giungono in soccorso canzoni come questa di Cesare Cremonini, capaci d’interrogarsi sul senso del mondo come vorremmo riuscire a fare noi.

Se noi fossimo poeti.

“Quel che vorrei dirti è che guardarti negli occhi mi perdo… Se giurassi di dormire con te e non toccarti? …Certo: vuoi dormire col cane! Sai quanta gente ci vive coi cani, ci parla come a esseri umani!

…Intanto i giorni passano accanto, li vedi partire come treni che non hanno binari… Strana la vita, sala d’aspetto affollata, c’è un bambino che mi guarda e chiede: perché?

Perché passiamo le notti aspettando una sveglia, prendiamo una cotta per la prima disonesta, complichiamo i rapporti come grandi cruciverba? Fammi un’altra domanda…

Sai quanta gente la vita se la canta, quanti inutili scemi per strada o su Facebook si credono geni, ma parlano a caso? Mentre noi ci lasciamo, piangiamo e poi dormiamo coi cani?

Ti sei accorta anche tu, che siamo tutti più soli? …Ti sei accorta anche tu, che in questo mondo di eroi… nessuno vuole essere Robin?”

Cesare Cremonini

Prima nei Lùnapop, poi da solista, Cesare Cremonini (Bologna, 1980) è uno dei migliori autori di canzoni dell’oggi: e questo sia per un notevole talento compositivo che spesso deflagra in melodie indimenticabili, sia per profondità e sensibilità umane che, unite a fantasia e valori, gli permettono di scrivere liriche di peso, a volte anticipatrici di fenomeni sociali o privati della contemporaneità, sempre in modo arguto, ficcante, di spessore. Senza dimenticare la sua evidente crescita sia nell’andare a fondo dei temi (e come autore e quando parla in pubblico o scrive) sia come performer di livello.

Cremonini coi Lùnapop debutta nel ‘99: e "50 Special", all’apparenza canzoncina in realtà inno generazionale a più livelli, vende centomila copie in tre mesi. Va benissimo anche l’album "…Squérez?", che però è destinato a rimanere l’unico della band in quanto Cremonini e il bassista “Ballo” Balestri hanno progetti musicali più compiuti, e finiscono col prendere una strada diversa dagli altri. Solo Cesare, però, realizza tali progetti: e con “Ballo” a fianco solo nel debutto solista inizia a costruirsi un canzoniere non solo ricco di hit, ma pure di spessore sempre più convincente.



Questa scheda è tratta, per gentile concessione dell'autore e delle Edizioni della Goccia, dal libro "Canzoni da leggere" di Andrea Pedrinelli, che tratta ben 155 canzoni e i rispettivi interpreti.