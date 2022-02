Canzoni da leggere: Luca Carboni, "Primavera"

Primavera

Testo e musica di Luca Carboni

Incisa dall’autore nell’album "Persone silenziose", 1989

La musica perbene, la si riconosce perché non strilla: sussurra. La si ascolta, e pare di avere di nuovo vicino quel bimbo che, un bel giorno, se n’è andato dalla nostra esistenza: lasciandoci soli nei guai dell’età adulta. Eppure il bambino sembra qui, è ancora qui, quando la radio passa le canzoni perbene. Quelle tipo "Primavera", di Luca Carboni.

“Mi emoziono, sentendo passare di nuovo i motorini truccati… Il profumo dei tigli mischiato a un altro più strano mi fa ricordare che da bambino sognavo di fare il benzinaio… Di colpo, oggi come allora, la stessa fatica a stare in casa e annusando l’aria la stessa smania, la stessa voglia di andare, scappare… Dove non sono stato mai… Primavera… Mi prende un bisogno di leggerezza, al tramonto guardo il mondo e mi viene voglia di tuffarmi dentro e di non lasciarlo mai… Torna come allora una voce, che dice lascia ad altri i progetti troppo lunghi… Arricchisci il tuo tempo e non cercare più del pane quotidiano… Lasciati andare alla vita, e non disperarti mai… Primavera… Primavera…”

Poi le canzoni perbene sfumano, e il bambino con loro. Ma è nella loro natura, in fondo. Tanto la musica perbene è musica che non sussurra stupidaggini: strilla. Strilla di non dimenticarci mai di ascoltarla, di non scordarcelo mai, quel bambino.

Luca Carboni

Bolognese del ’62, Luca Carboni è come la sua musica: gentile e non sguaiato, profondo e non tutta apparenza, alla ricerca (in parole e note) di valori ed emozioni piuttosto che di slogan o finto impegno. E sarà per questo, crediamo, che ancora in pochi lo includono nel grande cantautorato nostrano: per quanto sia vero che lui con Enrico Ruggeri è forse l’unico esponente d’alto profilo del genere, prima del crollo delle ispirazioni degli anni Novanta, e per quanto sia storia che Carboni sia stato in concreto, l’ultimo cantautore firmato da una major prima che iniziassero a puntare su band, rocker, voci pure.

All’inizio della carriera Carboni affianca ai suoi primi dischi importanti collaborazioni come autore: poi il successo gli arride con l’intimismo venato d’attenzione sociale dell’album a suo nome dell’87, quello che contiene "Silvia lo sai" e "Farfallina". Da allora Carboni ha sviluppato questo suo linguaggio incidendo con tempi giusti e sbagliando poche scelte, riuscendo pure a intercettare le ansie di più generazioni con numerosi album stravenduti, da "Carboni" del ’92 (con "Ci vuole un fisico bestiale" e molto altro) a "Mondo" del ’95, fino a "Lu*Ca", "Pop-Up", "Sputnik". Negli anni ha continuato pure a collaborare con altri, dallo storico tour con Jovanotti del ’92 a lavori con Turci, Antonacci, Mengoni, Tiromancino.



Questa scheda è tratta, per gentile concessione dell'autore e delle Edizioni della Goccia, dal libro "Canzoni da leggere" di Andrea Pedrinelli, che tratta ben 155 canzoni e i rispettivi interpreti.