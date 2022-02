Canzoni da leggere: Gerardina Trovato, "Non è un film"

Non è un film

Testo e musica di Gerardina Trovato (musica composta con Angelo Anastasio e Celso Valli)

Incisa dall’autrice nell’album "Non è un film", 1994

Era il 1994: altri tempi, in fondo. Fu allora che a Sanremo una cantautrice ventenne osò imbracciare la chitarra per dire quanto sia facile, davanti alla tv, pensare che nulla ci riguardi da vicino, che tutto sia fiction. La ragazza aveva grinta, e la canzone entrò nelle case come un pugno nello stomaco.

“È una storia vera che non mi dà pace… Vecchi per la strada buttati tra i sassi e vestiti di stracci, sangue di un bambino così massacrato da grandi soldati: tutto questo non è un film! Non sono ghiaccio, ma resto a guardare: perché ho paura… Sanguina una stella sul seno di una donna, mentre muore grida e per terra sui lividi spingono ancora…

Apri le tue mani, lei grida davvero! Guarda meglio, adesso, attraverso quel video e dimmi che cosa vedi: tutto questo non è un film! Voglio una vita che vive… Perché Dio ci può chiedere aiuto, se la morte c’insegna la vita; Dio non può farci cambiare, se un bambino c’insegna a morire così…”

Erano proprio altri tempi, però: tanto che alla fine del Festival Gerardina Trovato si trovò quarta in classifica e poi girò l’Italia con la sua canzone. Oggi è tutt’un’altra storia. Purtroppo Gerardina s’è persa da un po’; e Sanremo, il Festival, da qualche anno assomiglia a uno show da baraccone. O, se preferite, a un brutto film.

Gerardina Trovato

Cavallo pazzo della canzone d’autore al femminile, purtroppo per lei, Gerardina Trovato è nata a Catania nel ‘67 e il suo straripante talento ha avuto la fortuna d’incocciare nella Caterina Caselli discografica-talent scout: che la mette sotto contratto subito dopo aver sentito un suo demo, affidandola a un produttore di vaglia come Mauro Malavasi. Così l’artista debutta a Sanremo Giovani ’93 con "Ma non ho più la mia città", arrivando seconda e facendosi notare per scrittura d’autore

frizzante e arguta, attenta al mondo, graffiante e femminile: a tratti anche in modo inconsueto, se non esplicito.

Nel ’94 con "Non è un film" è nella categoria “Campioni” del Festival, e con l’omonimo disco lancia fra una gemma e l’altra pure "Vivere", che Andrea Bocelli renderà celeberrima nel mondo vendendone milioni di copie.

Anche coi dischi immediatamente successivi al debutto, la Trovato dimostra d’essere cantautrice di vaglia: ma la sua mente purtroppo non è solida quanto la scrittura, e così esauritosi il rapporto con la Caselli l’artista esce di scena, rientrandovi solo a sprazzi fra Music Farm, singoli senza seguito, tournée senza dischi, ammirevoli attività benefiche. Non è facile, lottare contro i mali infidi che s’annidano dentro di noi: la speranza però è che si possa presto riascoltare tutto il talento di Gerardina Trovato perché, credeteci, ne ha davvero tantissimo.

Questa scheda è tratta, per gentile concessione dell'autore e delle Edizioni della Goccia, dal libro "Canzoni da leggere" di Andrea Pedrinelli, che tratta ben 155 canzoni e i rispettivi interpreti.