Canzoni da leggere: Lucio Battisti, "Le cose che pensano"

Le cose che pensano

Testo di Pasquale Panella, musica di Lucio Battisti

Incisa da Lucio Battisti nell’album "Don Giovanni", 1986

Lucio Battisti. E Mogol, lo sappiamo. Ma proprio perché lo sappiamo, se ragionassimo invece su Lucio Battisti… e Pasquale Panella? Un innovatore come Battisti anche dopo Mogol avrà scritto canzoni da leggere, no? Canzoni come questa, ad esempio: leggetela un po’.

“In nessun luogo andai, per niente ti pensai e nulla ti mandai del mio ricordo. Sul dolce tedio a sdraio, amore, t’ignorai: e invece costeggiai i lungomai. …Tu quindi… Come stai? Se è lecito che fai, in quell’attualità che pare vera? Come stai? Ti smemorai… E come sta la straniera, lei come sta? …Son le cose, che pensano e danno di te sentimento, esse chiamano e non io… Come stai?... Rimpiangono te, son le cose… Prolungano te, certe cose…”

Come? Non si capisce? Beh, ma allora non avete mai sperimentato un addio d’amore. Sentirla improvvisamente straniera, non volerla neppure ricordare, evitare ogni contatto possibile; poi, d’improvviso chiedersi come sta, cosa fa, ma sempre definendo il nostro dolore soltanto una debolezza: no, non penso a te perché mi manchi, ti penso perché ho visto quel vestito nell’armadio, e poi quel libro sul comodino, e sul balcone quel vaso… Eh sì, è da leggere anche il Battisti postMogol. Del resto rimaneva l’innovativo, spiazzante, inimitabile Lucio Battisti di sempre.

Lucio Battisti

Probabilmente Lucio Battisti può essere definito il più innovativo e internazionale fra i compositori italiani di musica detta leggera. Nato a Poggio Bustone nel ’43, Battisti ha iniziato come chitarrista, per poi iniziare a scrivere canzoni e a inciderle in prima persona: spronato in questo anche da Mogol, che conosce in Ricordi nel ’65 e con cui nasce un sodalizio storico. Sulle prime il successo giunge a Battisti come autore di faccende tipo "29 settembre", ma già nel ’68 "Balla Linda" lo consacra: dando il la a un’infilata di capolavori senza eguali, sempre con Mogol, che fiorisce di poesia un far canzone per noi inedito, venato di black music come via via di dance, rock, Sudamerica.

La collaborazione Battisti/Mogol termina nell’80, ma non termina la capacità del primo d’aprire nuove strade. L’apporto di Panella ai testi fa nascere album battistiani ancora più originali, non capiti ma ancor oggi d’avanguardia; CD in cui la parola si fa suono e Battisti miscela il pop con rap e techno. Battisti è scomparso nel ’98.

Pasquale Panella, romano classe ’50 che ha firmato testi anche con lo pseudonimo Duchesca, è uno dei parolieri italiani più moderni e spiazzanti, con uno stile ermetico (a tratti futurista) intriso di parole-immagini sparse tra le righe di canzoni che spesso destruttura apposta, per inserirvi un testo pensato come certa poesia contemporanea. Oltre che per Battisti, Panella ha scritto cose notevoli per Minghi, Mango, Branduardi, Zucchero, anche se forse il suo capolavoro sono i testi italiani di "Notre Dame de Paris" di Riccardo Cocciante.



Questa scheda è tratta, per gentile concessione dell'autore e delle Edizioni della Goccia, dal libro "Canzoni da leggere" di Andrea Pedrinelli, che tratta ben 155 canzoni e i rispettivi interpreti.