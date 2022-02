Canzoni da leggere: Tiziano Ferro, "Centoundici"

Centoundici

Testo e musica di Tiziano Ferro

Incisa dall’autore nell’album "111", 2003

Non è un caso che al tempo dei 222 milioni di euro pagati per la clausola rescissoria di un calciatore noi si scriva di una canzone intitolata "111". Il fatto è che non tutti i ragazzi sono calciatori famosi. Alcuni devono lottare con gli altri e con sé stessi per venire accettati, per sopravvivere: soprattutto se “111” è la cifra segnata dalla bilancia quando si pesano. Per quei ragazzi anche una canzone può essere d’aiuto, specie se a scriverla è un divo che, da ragazzino, vedeva il centoundici sulla sua, di bilancia.

“Ti commuovi per qualsiasi cosa, dici che i tuoi sogni sono poca cosa, sogni di sentirti anche tu normale… Prendi la tua strada, se gli altri guardano il tuo viso con sospetto è perché sanno ancora poco del rispetto! Tutti vogliono vederti rotolare, lasciali parlare… Parla, sogna, balla, continua a cantare! Regala senza sosta il tuo amore! Sono centoundici chili… di fantasia!”

Forse i calciatori non si vedranno mai regalata una canzone così: e del resto il Centoundici di Tiziano Ferro vale molto di più dei loro ingaggi. Specie quando Ferro ricorda ai cicciottelli “sono quelli come voi che sfiorano il divino”, ovvero c’è di più nel vostro cuore che nella vita tutta fatta d’apparenze di chi ha perso il conto dei soldi.

Perché un uomo vale più di quanto guadagna. Anche quand’è grasso.

Tiziano Ferro

Nato a Latina nel febbraio 1980 ed esploso dopo lunga e faticosa gavetta, Tiziano Ferro è oggi una delle eccellenze di un pop italiano moderno e venato di Soul come di R’n’B, che spesso si esprime a livello sonoro pure fra elettronica, loop ritmici e riferimenti dance.

La grandezza artistica di Ferro cantante è però più evidente quand’egli interpreta capolavori del passato che dal vivo, dimensione nella quale egli deve ancora crescere e in cui senz’altro sconta troppo spesso l’impossibilità di poter replicare su palco le complicate idee presenti nei CD; del Ferro compositore-autore, invece, va detto che è capace di guizzi di poesia straordinaria, riflessioni non prive di pietas e invenzioni melodiche che restano nel tempo, e questo – come capita a pochi – fin dal debutto. La qualità media molto alta, per gli standard giovanili odierni, di Tiziano Ferro ne ha fatto inoltre nel tempo un richiesto autore e un idolo anche all’estero.



Questa scheda è tratta, per gentile concessione dell'autore e delle Edizioni della Goccia, dal libro "Canzoni da leggere" di Andrea Pedrinelli, che tratta ben 155 canzoni e i rispettivi interpreti.