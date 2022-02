Canzoni da leggere: Fabrizio De André, "La città vecchia"

La città vecchia

Testo e musica di Fabrizio De André

Incisa dall’autore nell’album "Canzoni", 1974

Mai fidarsi, dei grandi cantautori. Si ascoltano perché ci guidino a capire le miserie dell’umanità, per giustificare la nostra voglia di indignarci, e solo in apparenza loro ti accontentano.

“Nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi, una bimba canta la canzone antica della donnaccia… Gonfi di vino quattro pensionati al tavolino li troverai là, estate e inverno: a stramaledire le donne il tempo ed il governo…

Vecchio professore, cosa vai cercando in quel portone? Forse quella che sola ti può dare una lezione, quella che di giorno chiami con disprezzo pubblica moglie, e di notte stabilisce il prezzo alle tue voglie… Se ti inoltrerai lungo le calate dei vecchi moli, troverai i ladri gli assassini, e quello che ha venduto per tremila lire sua madre a un nano”.

E ora che la nostra indignazione già freme, ecco che il grande cantautore ci frega. Perché uno come Fabrizio De André non dimenticava mai la pietà. Anche conducendoci nelle viscere più sordide della Città vecchia del peccato, si ricordava che siamo tutti uomini, fragili allo stesso modo. E cantava…

“Se giudicherai li condannerai: ma se li cercherai fino in fondo, se non sono gigli son pur sempre figli, vittime di questo mondo”.

Fabrizio De André

Considerato da molti il più importante cantautore italiano di sempre, Fabrizio De André è nato a Genova nel ‘40 e ha esordito nel ’61, inserendosi nella scia della prima scuola cantautorale nostrana di cui però rinnovava già molti stilemi grazie al suo talento poetico-letterario. Soprattutto, De André si contraddistingueva per un’attenzione rigorosa ai testi, di cui curava contenuti ma anche suono ed estetica: e anche se pure la parte musicale della sua opera è sempre stata di notevolissimo livello, rimaneva quella poetica il suo tratto distintivo e ciò che più l’ha fatto passare alla storia.

Del resto, sul piano musicale inizialmente s’ispirò sin troppo a musica classica, Brassens e altro, e solo dopo qualche anno d’attività ebbe l’intuizione d’emendare ai propri limiti compositivi scegliendosi compagni di viaggio di altissimo livello sotto quel profilo, da Gian Piero Reverberi, Francesco De Gregori, Nicola Piovani, Massimo Bubola, Mauro Pagani, fino a Ivano Fossati. Da sempre libero da ogni convenzione nonché dalle dinamiche industriali, De André ha saputo licenziare dischi solo quando ne sentiva l’esigenza e dopo averli curati allo stremo, donando ai posteri dunque una discografia di qualità altissima e pure omogenea. Dopo una breve e dolorosa malattia, Fabrizio De André è scomparso a inizio 1999.



Questa scheda è tratta, per gentile concessione dell'autore e delle Edizioni della Goccia, dal libro "Canzoni da leggere" di Andrea Pedrinelli, che tratta ben 155 canzoni e i rispettivi interpreti.