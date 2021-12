Mercati emergenti, Believe va di corsa: acquisita una quota di Viva Music (Filippine)

Dopo le dichiarazioni programmatiche del ceo Denis Ladegaillerie e l’ acquisizione di Think Music , prosegue la campagna di assalto ai mercati emergenti - in particolare, di quello asiatico - di Believe: il gruppo francese ha annunciato di essere entrato in possesso del 15% delle quote di Viva Music and Artists Group, una delle più rilevanti realtà discografiche filippine e sud-est asiatico. La transazione, che ha mosso una cifra pari a 23 milioni di dollari, ha permesso alla società con quartier generale a Parigi di assicurarsi una partecipazione a quello che la stessa Believe ha definito “uno dei cataloghi più vasti e ricchi” del paese, frutto di un’attività iniziata oltre cinquant’anni fa, nel 1966. Lo scopo, ha fatto sapere l’azienda, è quello di “sviluppare artisti e catalogo locale” e, contestualmente, “accelerare la crescita digitale del gruppo rafforzando ulteriormente la posizione di Believe come player leader nel sud-est asiatico”.