Iron Maiden, accordo con la Marvel per una linea di merchandise

Il demone Eddie alla corte di Topolino, o - meglio - a quella della sua famiglia "allargata": a voler semplificare all’estremo, si potrebbe sintetizzare così l’accordo stipulato tra gli Iron Maiden e la Marvel, storica società “casa” di personaggi estremamente noti agli appassionati di fumetti e graphic novel come Wolverine, Venom e Deadpool oggi controllata per il 100% delle quote dalla Disney. La formazione britannica di “Fear of the Dark” si è infatti rivolta all’azienda fondata da Martin Goodman per la commercializzazione di una nuova linea di merchandise che vedrà Eddie - il demone da sempre mascotte del gruppo - “entrare” della famiglia di personaggi nati dalla fantasia di Stan Lee.