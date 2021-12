Carlos Santana si è sottoposto con successo a un intervento al cuore, ma sta cancellando diversi spettacoli di Las Vegas previsti per dicembre. In un videomessaggio pubblicato mercoledì, Santana ha spiefato di aver chiesto a sua moglie di portarlo in ospedale sabato a causa di un problema al petto. "Mi prenderò un po' di tempo libero per assicurarmi di rifocillarmi e riposarmi", ha detto Santana.

Michael Vrionis, presidente di Universal Tone Management, ha affermato che il chitarrista 74enne ha subito una "procedura cardiaca non programmata", ma non ha fornito dettagli. L'intervento e la guarigione del cuore del 10 volte vincitore del Grammy hanno portato alla cancellazione dei suoi concerti al Mandalay Bay Resort and Casino fino alla fine dell'anno. "È pronto per riprendere le esibizioni a gennaio", ha detto il suo management. "Carlos sta andando alla grande ed è ansioso di tornare presto sul palco", ha detto Vrionis in una nota. "Si rammarica profondamente che questo intervento abbia reso necessario l'annullamento delle sue prossime esibizioni". All'inizio di quest'anno, Santana ha pubblicato l'album Blessings and Miracles, che include collaborazioni con Rob Thomas, Chris Stapleton e altri.