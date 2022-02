Canzoni da leggere: Lucio Dalla, "Se io fossi un angelo"

Se io fossi un angelo

Testo di Lucio Dalla, musica di Roberto Costa

Incisa da Lucio Dalla nell’album "Bugie", 1986

Fosse stato un angelo, Lucio Dalla, sarebbe stato “alto, biondo, invisibile, che bello che sarei”. Da angelo, Dalla volerebbe “zingaro libero, tutto il mondo girerei”. Mica però Canarie e Maldive: “Andrei in Afghanistan, in Sudafrica”, e in tempi di guerre fredde e calde pure “a parlare con l’America, se non mi abbattono anche coi russi parlerei…”

Però sarebbe stato un angelo dispettoso. Quello sì: eccome. Avrebbe fatto pipì “sui nostri traffici, sui nostri dollari, sulle nostre belle fabbriche di missili”! E “mai nelle processioni o nelle scatole dei presepi…”

Poi a Dio, l’angelo Lucio avrebbe detto persino “I potenti, che mascalzoni… Cosa fai, li perdoni? Allora sbagli anche tu…” Accettando il rischio di diventare diavolo, sì, tanto sapeva che “gli angeli sono milioni di milioni, e non li vedi nei cieli ma tra gli uomini, sono i più poveri e i più soli, quelli presi tra le reti…”

Il fatto è che Chi sta lassù no, non si sarà arrabbiato all’invenzione dell’angelo Lucio.

In fondo, quell’angelo canta “Se tra gli uomini nascesse ancora Dio, gli ubbidirei amandolo… ma a modo mio!” Semmai Chi sta lassù avrà scosso la testa sorridendo, come faceva il Cristo con Don Camillo; perché lo sapeva bene che, come capita solo ai puri, quel matto d’un cantautore aveva capito tutto.

Lucio Dalla

Geniale e poliedrico quant’altri mai, Lucio Dalla è nato a Bologna (come da canzone) il 4 marzo 1943. Inizialmente clarinettista jazz, inizia a farsi conoscere nel mondo del pop come strumentista (e cantante scat) dei Flippers: è Gino Paoli a convincerlo a tentare l’avventura solista, che negli anni Sessanta lo vede però più interprete che non autore, e alle prese con canzoni non eccelse fra demenziale ante litteram, protesta e Beat. A inizio anni ’70, fra canzoni meglio riuscite che scrive in parte da sé e LP raffinati col poeta Roversi, Dalla continua a cercare una propria strada: che trova, fra melodie di classe e testi fuori dagli schemi ma ricchi di contenuto, nel ’77 con "Com’è profondo il mare".

Da quell’anno viene annoverato a ragione fra i principali cantautori italiani, anche se la sua genialità e un’indole da bastian contrario lo spingono a cambiare spesso pelle: e così ha alternato a maiuscoli album d’autore, scommesse intriganti in forma-canzone e collaborazioni inattese ma riuscite (specie con De Gregori e Morandi) anche numerosi scivoloni, ben rappresentati da una incursione nella lirica e dalla sua ultima apparizione pubblica, da coautore e cointerprete di una canzone portata a Sanremo da Pierdavide Carone nel 2012. È il 18 febbraio: il 1° marzo Lucio Dalla muore improvvisamente in un albergo svizzero, il giorno dopo l’ultimo show.



Questa scheda è tratta, per gentile concessione dell'autore e delle Edizioni della Goccia, dal libro "Canzoni da leggere" di Andrea Pedrinelli, che tratta ben 155 canzoni e i rispettivi interpreti.