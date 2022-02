Canzoni da leggere: Claudio Baglioni, "E adesso la pubblicità"

E adesso la pubblicità

Testo e musica di Claudio Baglioni

Incisa dall’autore nell’album "La vita è adesso", 1985

Canzoni adolescenziali, le chiamano. Quelle scritte partendo da un “tu” adolescente, e che alcuni spernacchiano per certi versi rivolti a quel “tu”, tipo “Tu in quella schienuccia di uccellino, che si curva e si vedono gli affanni…”

Le canzoni adolescenziali, quelle che al più paiono cronaca di vite di famiglia in un interno: “Tua madre altezza media sogni medi… Un cespuglio di spini, tuo fratello… Tuo padre, mani da operaio a vita…”

Come possono volare alto, le canzoni adolescenziali?

Come gli adolescenti: all’improvviso.

Magari fotografando un mal di vivere senza età. Perché capita a tanti, di arrivare a sera e chiedersi “Quasi un secolo di noia, che si fa domani o dopo, e poi nei prossimi vent’anni?”. E soprattutto perché, quando nell’85 Claudio Baglioni scrisse un altro suo capolavoro su un “tu” adolescente, in esso denunciò uno dei nemici più subdoli dell’intelligenza umana. Il rassegnarsi a un ritmo della vita imposto da altri, diventare visi “impalliditi di tivù” davanti a un piccolo schermo che ricorda ossessivo "…E adesso la pubblicità". E però lo ricorda alla madre, al fratello, al padre… e il “tu”? “Tu, dietro un vetro, guardi fuori”.

Eh sì, mai sottovalutare gli adolescenti. E mai sminuire le cosiddette canzoni adolescenziali.

Claudio Baglioni

Nato nel ‘51 a Roma, Baglioni ha esordito come cantautore alla fine dei Sessanta, ma senza trovare attenzione per una proposta che lo fece ribattezzare “Agonia”. Fu nel ’72, col concept "Questo piccolo grande amore" e il successo del brano omonimo, che per lui cambiò tutto: e lì nacque una carriera importante, per certi versi unica, da divo acclamato dalle folle. Negli anni Settanta, scrivendo anche con Antonio Coggio, la poetica di Baglioni era però piuttosto semplice e rivolta ai giovanissimi; di ben altro spessore musical-letterario, invece, è stato il repertorio proposto da "Strada facendo" dell’81, senza

cali di tensione, a "Sono io" di oltre vent’anni dopo, passando per il capolavoro "Oltre".

Il Baglioni maturo, paroliere profondo quanto complesso e musicista d’alto bordo, ha saputo alternare a dischi eccellenti tournée quasi da performer, tra sfide soliste vinte alla grande e spettacoli teatral-multimedialmusicali mai visti in Italia prima o dopo di lui. Solo dal 2004 la creatività di Baglioni s’è diradata e l’artista ha preferito dedicarsi a progetti musicali alternativi, da canzoni di Natale a un tour con Morandi, piuttosto che a brani inediti, continuando però a proporre buoni live e togliendosi lo sfizio di dirigere artisticamente il Festival di Sanremo, dove però fra capolavori e carisma da palco ha fatto sfigurare le supposte “novità” musicali dell’oggi.

Questa scheda è tratta, per gentile concessione dell'autore e delle Edizioni della Goccia, dal libro "Canzoni da leggere" di Andrea Pedrinelli, che tratta ben 155 canzoni e i rispettivi interpreti.