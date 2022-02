Canzoni da leggere: Giuni Russo, "La sua figura"

La sua figura

Testo di Giuni Russo con Maria Antonietta Sisini, musica di Giuni Russo

Incisa dall’autrice nell’album "Se fossi più simpatica sarei meno antipatica", 1994

Chi accese la TV quel giorno, vide la donna accingersi a cantare su base registrata, illuminata dalle luci di uno studio televisivo. Prima di cantare la donna disse a voce bassa: “Giovanni della Croce”. Poi, pur se affaticata, cantò.

“L’estate appassisce silenziosa, foglie dorate gocciolano giù… Apro le braccia al suo declinare stanco, lascia la Tua luce in me…”

Quel pomeriggio, chi vide la TV ascoltò una canzone strana: diversa.

“Stelle cadenti incrociano i pensieri, i desideri scivolano via: mettimi come segno sul Tuo cuore, ho bisogno di Te…”



Chi quella volta era davanti allo schermo lo intuì, pur senza sapere del cancro dell’artista e della sua scelta di dar voce al dono della musica sino alla fine: quel giorno, in TV c’era una Canzone con la maiuscola.

“Sai che la sofferenza d’amore non si cura, se non con la presenza della Sua figura… Tu mi conosci, non puoi dubitare, tra mille affanni non sono andata via… Rimani qui al mio fianco sfiorandomi la mano…”

Persino chi si sintonizzò solo alla fine, capì tutto. Bastarono le ultime parole del canto, dolorose ma sorridenti. “Come un bambino stanco ora voglio riposare, e lascio la mia vita a Te”.

Dicono che mai più, in TV, si siano sentiti applausi scroscianti come quando Giuni Russo cantò la Canzone.

Giuni Russo

Siciliana classe ‘51, Giuni Russo è stata un fulgido esempio di libertà, etica e coraggio oltre che una delle voci più belle di sempre: con la sua vocalità capace di spaziare sino a cinque ottave ha sperimentato dall’elettronica alla cameristica incidendo brani propri di bella calligrafia d’autore come arie di Donizetti o Verdi.

Dopo la vittoria a Castrocaro nel ’67 e alcuni singoli incisi come Giusy Romeo, nonché un album già molto avanti a nome Junie Russo, l’artista si fa un nome da autrice finché Battiato non la supporta nel lanciare in prima persona un originale pop nobile, d’avanguardia ed europeo che la fa sfondare fra "Energie" e "Un’estate al mare". Poi la sua inesausta ricerca l’allontana dal cosiddetto “mercato”; ma "Alghero" dell’86 è ancor oggi una hit, e dischi come "A casa di Ida Rubinstein" restano ineguagliabili. Giunta addirittura ai confini della world music e dopo aver scelto la fede, grazie soprattutto alle opere di Santa Teresa d’Avila, Giuni Russo è colpita da un tumore: così che dopo essersi accomiatata dal pubblico al Sanremo ’03, si spegne nel settembre 2004. La Fondazione Giuni Russo Arte (creata dalla compagna e coautrice Sisini) da allora ha edito numerose sue opere postume: tutte di qualità, da ascoltare.



Questa scheda è tratta, per gentile concessione dell'autore e delle Edizioni della Goccia, dal libro "Canzoni da leggere" di Andrea Pedrinelli, che tratta ben 155 canzoni e i rispettivi interpreti.