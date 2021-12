Rkomi canta "La coda del diavolo" insieme a Elodie

Il 27enne rapper milanese Mirko Manuele Martorana in arte Rkomi fa squadra per la prima volta con la 31enne interprete romana Elodie e pubblica il singolo “La coda del diavolo”. La canzone giunge a distanza di sette mesi dalla uscita dell'album “Taxi driver” (leggi qui la recensione), il terzo della sua carriera.

Prodotto da Marz e Zef e scritto dallo stesso Rkomi e da Davide Petrella, “La coda del diavolo”, come recita il comunicato stampa, è un brano dalle atmosfere ipnotiche e dal ritmo incalzante, perfetto per perdersi nella notte metropolitana dove i due protagonisti si inseguono, si sfuggono, si prendono e si lasciano per poi ritrovarsi di nuovo, in una danza senza fine.