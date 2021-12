Eddie Vedder: prima il tour solista, poi quello con i Pearl Jam

Il frontman dei Pearl Jam Eddie Vedder ha programmato un tour negli Stati Uniti a sostegno del suo nuovo album solista, “Earthling”, che verrà pubblicato il prossimo 11 febbraio, ha quindi formato una band per accompagnarlo sul palco.



Come accaduto lo scorso settembre all'Ohana Fest saranno gli Earthlings a suonare con lui.

Un supergruppo formato dal batterista Chad Smith (dei Red Hot Chili Peppers), il chitarrista/tastierista Josh Klinghoffer (ex Red Hot Chili Peppers e turnista con i Pearl Jam), il bassista Chris Chaney (dei Jane's Addiction), il chitarrista/cantante Glen Hansard e il produttore/chitarrista Andrew Watt.



Dopo il tour con gli Earthlings, otto live racchiusi nel mese di febbraio, Eddie Vedder si riunirà con i Pearl Jam e si impegnerà in un nuovo tour che prevede anche un appuntamento in Italia il 25 giugno 2022 a Imola, vicino Bologna.



Date del tour 2022 di Eddie Vedder con gli Earthlings:

02/03 – New York, NY @ Beacon Theatre

02/04 – New York, NY @ Beacon Theatre

02/06 – Newark, NJ @ NJPAC

02/09 – Chicago, IL @ Auditorium Theatre

02/15 – San Diego, CA @ The Magnolia

02/17 – Los Angeles, CA @ YouTube Theater

02/21 – Seattle, WA @ Benaroya Hall

02/22 – Seattle, WA @ Benaroya Hall