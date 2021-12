Quando i Motorhead svegliarono un ragazzo dal coma

Quando si dice il potere salvifico della musica. Una delle storie che il frontman dei Motorhead Lemmy Kilmister - scomparso a causa di un tumore all'età di 70 anni nel dicembre 2015 - preferiva raccontare era quella di quando il suo gruppo svegliò una persona dallo stato di coma in cui versava.



In un'intervista con la rivista Goldmine nel 2011, Lemmy ricordò come la band risvegliò un fan in coma ed ebbe poi la possibilità di incontrare quella persona: "Era diventata una specie di moda alla fine degli anni '70 provare ad aiutare le persone a svegliarsi dal coma facendogli ascoltare cose che gli piacevano.

Ricordo che mandammo circa sei nastri. Avevamo sentito che eravamo la band preferita di questo ragazzo, quindi mandammo un nastro che diceva: 'Ehi, siamo i Motörhead. È ora di svegliarsi.' Abbiamo mandato nastri anche ad altri ma non si sono mai svegliati. Ne è valsa la pena solo per far svegliare un ragazzo. L'ho incontrato dopo che si è svegliato".



Lemmy ha anche dichiarato di come la musica sia veramente qualcosa di magico e ha ricordato questa storia in un'intervista con Prime Choice nel 1996. "Le persone sono volubili per natura. È così che funziona. Ma il fatto è che questa musica è musica che cura, come disse Little Richard. Questa musica ti farà alzare il cazzo. Questa musica ti farà posare davanti allo specchio con una racchetta da tennis, per l'amor di Dio. Ti farà prendere forme ridicole di te stesso davanti allo specchio quando sei tutto solo. Non devi impressionare nessuno tranne te stesso. Farà vedere i ciechi e camminare per davvero gli zoppi. Una volta abbiamo tirato fuori un ragazzo dal coma, parlando con lui da un nastro. Lo abbiamo provato circa cinque o sei volte, ma solo con uno ha funzionato. Questo ragazzo è uscito dal coma. Cos'altro lo fa? È fantastico. Questo è il dono della vita".



In un'intervista con Full Metal Jackie nel 2015, Lemmy dichiarò che aiutare questo fan è stato il momento di cui va più orgoglioso della sua carriera, "Quella cosa vale per tutta la mia carriera".