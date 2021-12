Concerti, i Flaming Lips tornano in Italia

A distanza di tre anni dal loro ultimo concerto italiano in Piazza Duomo a Prato (guarda qui la fotogallery) i Flaming Lips tornano ad esibirsi nel nostro paese per presentare dal vivo l'ultimo album “American Head” (leggi qui la recensione) uscito nell'estate del 2020. Il nuovo appuntamento con la band statunitense è fissato per il 2 agosto 2022 a Villa Torlonia a San Mauro Pascoli (FC), il live aprirà la decima edizione della rassegna Acieloaperto.

I biglietti per il concerto saranno disponibili sul circuito Ticketone a partire dalle ore 11.00 di venerdì 3 dicembre ed avranno un prezzo di 30 euro più i diritti di prevendita.