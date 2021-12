Sound Royalties, anticipi anche per tour e produzioni discografiche

La neo-controllata da GoDigital Media Group Sound Royalties ha avviato un programma per offrire agli artisti anticipi per l’organizzazione di tour o la produzione di musica registrata: il modello proposto dalla società resta identico a quello per mezzo della quale vengono offerti anticipi sugli incassi da diritti d’autore ed editoriali, ed è rivolto agli artisti titolari di un incasso minimo annuale da royalties o attività dal vivo.