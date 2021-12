Si intitola “Bad News” il singolo inedito che Julielle pubblicherà il prossimo 10 dicembre: il brano - scritto dalla stessa cantante e prodotto da Fiodor Fogliato - segna il ritorno dell’artista salentina sulle scene discografiche a due anni abbondanti dall’uscita dell’EP d’esordio, “(A)cross”.

“Nella vita abbiamo tutti affrontato traumi, di solito legati a delle persone specifiche”, ha spiegato al proposito la cantautrice: “E dopo alcune vicende nessuno rimane uguale a prima, ma soprattutto si tende a riportare ciò che è già successo, in altre esperienze, con altre persone. Con la paura che possa succedere ancora”.

Musicalmente attiva fin da giovanissima, appassionata tanto delle sonorità elettroniche di Flume, Bonobo e Son Lux, quanto di classici come Edith Piaf e Beatles, Julielle ha preso parte a importanti manifestazione come il Reeperbahn Festival di Amburgo e il Medimex di Taranto, dove si è esibita come spalla ai Cigarettes After Sex. Dopo aver debuttato con il singolo “Toys”, prodotto da GodBlessComputers, l’artista ha reso disponibile nel 2019 il suo primo EP, “(A)cross”.