Pivio e Aldo De Scalzi: esce la colonna sonora del film “Diabolik”

Pivio e Aldo De Scalzi sono tornati a collaborare con i Manetti Bros. firmando le musiche del loro nuovo film dedicato a “Diabolik”. Edita da Edizioni Curci e Creuza, la colonna sonora del nuovo adattamento cinematografico del fumetto creato da Angela e Luciana Giussani sarà disponibile in digitale e in doppio vinile dal prossimo 17 dicembre, il giorno dopo l’arrivo nelle sale cinematografiche italiane della pellicola con protagonisti Luca Marinelli (Diabolik), Miriam Leone (Eva Kant) e Valerio Mastandrea (ispettore Ginko).

Il commento sonoro di “Diabolik”, diretto da Marco e Antonio Manetti, è stato pensato e concepito da Pivio e Aldo De Scalzi alla fine del 2019, per poi essere realizzato nel 2020, anno in cui era stata inizialmente fissata l’uscita nei cinema del film prima di essere rimandata a causa della pandemia da Covid-19. Il duo composto da Roberto Pischiutta e Aldo De Scalzi ha raccontato in un comunicato stampa di aver lavorato sulla colonna sonora “avendo come fonte d'ispirazione certe soluzioni timbriche adottate da Bernard Herrmann e con un occhio di riguardo alle atmosfere ‘action’ tipiche di compositori come Lalo Schifrin”. I musicisti hanno poi spiegato di aver sviluppato le musiche attorno ad un tema centrale ricorrente “perché un personaggio così iconico come Diabolik meritava tale tipo di approccio”. In passato i due compositori hanno collaborato con i Manetti Bros. per le colonne sonore di, tra gli altri, i film "Piano 17", "L'arrivo di Wang", "Paura 3D", "Song'e Napule" e il film musical "Ammore e malavita" del 2017.

Per il film “Diabolik”, scritto da Michelangelo La Neve insieme ai fratelli Manetti che hanno firmato anche il soggetto insieme a Mario Gomboli, Manuel Agnelli ha firmato due brani, “La profondità degli abissi” e “Pum Pam”. La prima delle due canzoni sarà pubblicata il prossimo 2 dicembre e segnerà il debutto da solista del leader degli Afterhours.

Ecco il trailer: