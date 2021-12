Dardust, Elodie e Margherita Vicario per la nuova canzone di Natale di Radio Deejay

“Natale per te” è il titolo della nuova canzone di Natale di Radio Deejay, disponibile da oggi 1 dicembre e accompagnata da un videoclip.

Il brano, composto da Dardust e scritto da Margherita Vicario, è come da tradizione interpretato da tutti i conduttori radiofonici del network di via Massena e conta della partecipazione speciale di Elodie e della 33enne cantautrice romana di “Mandela”, entrambe protagoniste anche della clip del pezzo.

Il video della canzone, realizzata in collaborazione con Metatron, vede gli speaker di Radio Deejay percorrere le vie e le piazze di Milano indossando il maglione natalizio della radio e cantando il brano insieme alle due artiste ospiti.

"Ma l’hai capito che siam qui per te / Basta che metti sempre su Deejay / E senti quante canzoni che fanno Natale", recita il ritornello di "Natale per te", il cui testo è disponibile in versione integrale sul sito dell'emittente radiofonica a questo link.