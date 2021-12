Band of Horses: il gruppo tornato in auge grazie a Zerocalcare pubblica un nuovo singolo

"In need of repair” è il titolo del nuovo singolo dei Band of Horses, gruppo di cui recentemente si è tornato a parlare in Italia grazie al loro brano “The funeral” del 2007 incluso nella colonna sonora della serie del momento, “Strappare lungo i bordi” di Zerocalcare su Netflix. La formazione di Seattle ha pubblicato il brano come ultima anticipazione del suo prossimo album, intitolato “Things are great” e in uscita il 21 gennaio 2022 a distanza di quasi sei anni dal precedente “Why are you OK” (qui la nostra recensione).

La canzone “In need of repair” è stata preceduta dal singolo “Crutch”, accompagnato dal video diretto da Ben Fee e girato al Cat Therapy di Santa Barbara, un “cat cafe” che cura e adotta gatti salvati dalla strada.

Il prossimo anno i Band of Horses presenteranno il loro nuovo album “Things are great” dal vivo anche in Italia, quando il tour europeo della band guidata da Ben Bridwell farà tappa il il 21 marzo 2022 all'Estragon di Bologna e il 22 marzo al Fabrique di Milano.

Ecco la tracklist e la copertina di “Things are great”:

1. “Warning Signs”

2. “Crutch”

3. “Tragedy of the Commons”

4. “In the Hard Times”

5. “In Need of Repair”

6. “Aftermath”

7. “Lights”

8. “Ice Night We’re Having”

9. “You Are Nice to Me”

10. “Coalinga”