Quando Eminem, non ancora famoso, apparve in un video dei Korn

Nel 1998 Eminem non era ancora famoso quando si ritrovò a fare la comparsa per il video di “Got the life” dei Korn, brano pubblicato come secondo singolo estratto dal terzo album in studio della band nu metal, “Follow the leader”, originariamente uscito il 18 agosto dello stesso anno.

Il rapper, infatti, aveva da poco attirato l’attenzione di Dr.Dre e avrebbe pubblicato il suo primo lavoro di successo, “The Slim Shady LP”, ovvero il secondo disco della sua discografia, il febbraio successivo. Per il gruppo di Jonathan Davis, invece, la notorietà era già arrivata: l’album “Follow the leader” si era preso la prima posizione di cinque classifiche, inclusa la Billboard 200, e il videoclip di “Got the life” - anche se la canzone si fermò alla quindicesima posizione della chart di Billboard US Mainstream Rock - si sarebbe rivelato il più richiesto di Total Request Live su MTV.

"C'erano alcune comparse sul set del nostro video 'Got the life'. Un ragazzo è venuto da me e mi ha dato un demo", ha raccontato il chitarrista dei Korn James "Munky" Shaffer a proposito della realizzazione del filmato ricordando l’incontro con Eminem, come riportato da Loudwire. E ancora: “Ero davvero ubriaco ed ero come fuori di testa. Lui mi ha detto: ‘Ehi, dai un ascolto, sono un rapper’. Ho risposto: ‘Sono solo un chitarrista’. Si è scoperto che quel ragazzo che era nel nostro video era Eminem. Era una comparsa in quel video. Ricordo vagamente che accadde”. Brian "Head" Welch ha aggiunto, scherzando: “Grazie mille, amico. Avremmo potuto essere miliardari. Avremmo potuto ingaggiarlo prima di Dre.“

Oltre a Marshall Bruce Mathers III - questo il nome del rapper di “My name is” - nel video di “Got the life” sono apparsi altri artisti come, tra gli altri, Fred Durst, Wes Borland e Sam Rivers dei Limp Bizkit, Jay Gordon degli Orgy e il rapper WC.

Ecco la clip dei Korn, dove è possibile intravedere un giovane Eminem verso il finale, intorno a 3 minuti e 59 (qui una clip con l’inquadratura, se non lo avete trovato)