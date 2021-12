Primary Wave, acquisita una quota del catalogo di Teddy Pendergrass

Primary Wave ha acquisito per una cifra non divulgata una quota di catalogo editoriale, titolarità dei master e diritti di sfruttamento di immagine di Teddy Pendergrass, icona dell’r’n’b scomparso nel 2010 all’età di 59 anni: come parte dell’accordo gli eredi dell’artista potranno beneficiare dei servizi offerti dall’azienda Larry Mestel tra i quali un team dedicato al marketing, uno al digitale e uno alla promozione, oltre che alla divisione editoriale che spingerà per l’impiego di immagine e repertorio in operazioni di branding e sincronizzazione.